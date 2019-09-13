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 Google заплатит 1 миллиард евро штрафа во Франции

Интернет-концерн Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет. 500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов.

Французские налоговики пришли к выводу, что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф в размере 500 млн евро, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148173
 
 
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