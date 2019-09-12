 Около 230 хостелов в Киеве работают нелегально, – КГГА

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда во время совещания с представителями районных администраций и Ассоциации хостелов Киева, передает БизнесЦензор.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Лишь 30 таких заведений работает на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, которые основываются на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле – сказать довольно трудно", – отметила Хонда.

По ее словам, проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, а потому платить за коммунальные услуги приходится всем жильцам дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и прекращать деятельность незаконных хостелов в столице.

Между тем, следует отметить, что благодаря работе Печерской РГА в течение 2016-2019 годов было закрыто 5 хостелов в судебном порядке и еще 5 – за нарушения жилищных условий. Еще по трем хостелам продолжается судебное производство.

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