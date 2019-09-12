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 ЕЦБ ухудшил прогнозы для ВВП и инфляции еврозоны на 2019-2020 годы

Европейский центральный банк ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год.

Об этом сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Руководство ЕЦБ ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,1%, а не на 1,2%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2020 год понижен до 1,2% с 1,4%, на 2021 год прогноз оставлен на уровне 1,4%.

Тем временем прогноз инфляции на текущий год ухудшен до 1,2% с 1,3%, на 2020 следующий год - до 1% с 1,4%, на 2021 год - до 1,5% с 1,6%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148131
 
 
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