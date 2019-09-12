 "Укрэнерго" договорилось об исследовании возможности синхронного объединения энергосистемы Украины с ENTSO-E

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В рамках контракта предусмотрено создание общей математической модели энергосистемы Украины и ENTSO-E и проведения исследований динамической и статической устойчивости энергосистем. Эти исследования являются неотъемлемой составляющей Соглашения об условиях будущей интеграции энергосистемы Украины в ENTSO-E.

Подготовительная работа для исследований была начата летом прошлого года: разработаны процедуры, методики и программы испытаний, обеспечено финансирование их проведения со стороны USAID. В январе-апреле 2019 года с участием наблюдателей от проектной группы Украина/Молдова уже проведены испытания по автоматическому регулированию частоты и мощности и автоматического регулирования возбуждения генераторов были проведены на 11 энергоблоках 8 электростанций.

В рамках Сервисного контракта на основе полученных результатов испытаний, а также дополнительных данных будут созданы математические модели энергосистемы для имитации ее работы в различных режимах. Это позволит увидеть реакцию энергосистемы на различные ситуации, показать, насколько быстро она восстанавливается при возникновении возмущений в системообразующей сети и тому подобное.

По результатам анализа будут сформированы выводы, которые станут основой для принятия решения о возможности синхронного объединения энергосистемы Украины с ENTSO-E или о необходимости принятия дополнительных мер.

Стоимость исследований – 2,2 млн евро, которые будут финансироваться за счет кредитных средств Всемирного банка в рамках Второго проекта по передаче электроэнергии (ППЭ-2). Завершить исследование запланировано до конца 2020 года.

Такие же исследования будут выполняться для единого контрольного блока регулирования Украина/Молдова и будут проведены в молдавской энергосистеме в рамках отдельного контракта между Moldelectrica I. S. и Консорциума.

Консорциум системных операторов ENTSO-E был создан в апреле 2019 года по решению региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа". В его состав входят системные операторы Германии, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Сербии.

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