 Киев вошел в ТОП-50 городов мира с наибольшим покрытием камерами наблюдения

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В данном рейтинге украинский город опередило столицу Италии – Рим – с индексом 1,96 камер. На одну позицию выше Киева с индексом 2,16 разместился город Кардифф (Уэльс, Великобритания).

Исследователи собирали информацию о количестве камер в наиболее густонаселенных городах из открытых источников. Главным образом авторы сосредотачивались на видеонаблюдении, которое используется государственными структурами, такими, как правоохранительные органы. Из-за того, что найти точную информацию о количестве частных камер достаточно сложно, этот показатель не учитывался.

По данным директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, видеонаблюдение Киева решает ряд задач. В частности, видеокамеры с возможностью распознавания лиц и номерных знаков помогают раскрывать преступления и находить людей. Техника, что определяет скорость и направление движения транспорта, позволяет принимать управленческие решения по улучшению трафика.

Сейчас система насчитывает 7 тыс. камер, и их число постоянно растет.

"Система видеонаблюдения помогает делать украинскую столицу безопасной и удобной, поэтому мы постоянно расширяем ее сеть. Камеры устанавливаются везде – от садиков, школ и больниц до туристических объектов и спальных районов. В ближайшее время городское видеонаблюдение появится и на территории аэропорта "Киев" и в киевском метрополитене", – сообщил Назаров.

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