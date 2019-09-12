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Все про:Киев (2145) рейтинг (557) видеонаблюдение (12)

 Киев вошел в ТОП-50 городов мира с наибольшим покрытием камерами наблюдения

Столица Украины заняла 49 место в мировом рейтинге городов, покрытых камерами слежения. Исследование сайта comparitech.com выявило, что в Киеве индекс камер на 1000 жителей составил 2,10.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В данном рейтинге украинский город опередило столицу Италии – Рим – с индексом 1,96 камер. На одну позицию выше Киева с индексом 2,16 разместился город Кардифф (Уэльс, Великобритания).

Исследователи собирали информацию о количестве камер в наиболее густонаселенных городах из открытых источников. Главным образом авторы сосредотачивались на видеонаблюдении, которое используется государственными структурами, такими, как правоохранительные органы. Из-за того, что найти точную информацию о количестве частных камер достаточно сложно, этот показатель не учитывался.

По данным директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, видеонаблюдение Киева решает ряд задач. В частности, видеокамеры с возможностью распознавания лиц и номерных знаков помогают раскрывать преступления и находить людей. Техника, что определяет скорость и направление движения транспорта, позволяет принимать управленческие решения по улучшению трафика.

Сейчас система насчитывает 7 тыс. камер, и их число постоянно растет.

"Система видеонаблюдения помогает делать украинскую столицу безопасной и удобной, поэтому мы постоянно расширяем ее сеть. Камеры устанавливаются везде – от садиков, школ и больниц до туристических объектов и спальных районов. В ближайшее время городское видеонаблюдение появится и на территории аэропорта "Киев" и в киевском метрополитене", – сообщил Назаров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148126
 
 
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І що? Це допомогло розкрити хоч один угон астомобіля? Та мети кришують злочинців і мають за це іудині 30 ***********. Камери ваші до сраки!
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