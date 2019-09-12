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 ЕБРР финансирует проектов в Украине на 13 миллиардов евро

По состоянию на сентябрь 2019 года совокупный объем выделенного Украине Европейским банком реконструкции и развития финансирования для проектов государственного сектора экономики Украины и муниципальных проектов составляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи премьер-министр Украины Алексея Гончарука с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с Вице-президентом Аланом Пию, передает БизнесЦензор.

"Фактом является то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине – банк аккумулировал в развитие нашей страны более 13,5 млрд евро за годы независимости", – заявил Гончарук.

По его словам, основной задачей сотрудничества в настоящее время является увеличение объемов кредитования благодаря реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.

"Есть четкое понимание того, что благодаря слаженной сотрудничества с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с общим объемом инвестиций более 1 млрд евро", – резюмировал премьер.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148124
 
 
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