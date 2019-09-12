[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.8 27.24
 Власть
  886  1
Все про:Верховный Суд (127) законопроект (695)

 Рада намерена сократить количественный состав Верховного суда

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Высшего совета правосудия (ВСП) и сократить количественный состав Верховного суда.

Проект закона (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления в первом чтении поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании парламента 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроектом предусмотрены изменения в законы об очищении власти, о судоустройстве и статусе судей и о Высшем совете правосудия.

Предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В законе о судоустройстве и статусе суде предлагается закрепить сокращение количественного состава Верховного суда с 200 до 100 судей, уточнить, что Высшая квалификационная комиссия судей будет коллегиальным органом.

Регламент ВККС будет утверждаться Высшим советом правосудия большинством голосов от его состава по представлению ВККС.

Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей, как и раньше будет готовить ВККС, однако утверждать это будет ВСП.

Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12 членов. Их всех будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить ВСП.

Статьей 95-1 определяет порядок формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Предполагается, что в состав конкурсной комиссии будут входить три члена от Совета судей Украины и три члена из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, которые работают в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, прописан порядок деятельности комиссии.

Согласно законопроекту, будет дополнен перечень оснований для увольнения члена ВККС. Таковыми будут, в том числе, пренебрежение обязанностями, поведение, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи.

Увольнять члена ВККС будет не сама комиссия, как это предусмотрено сейчас, а Высший совет правосудия.

Вместе с тем увольнение с должности судьи или прекращение полномочий на конституционно предусмотренных основаниях не будет основанием для прекращения полномочий члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВСП будет принимать не орган, назначивший его, а непосредственно ВСП.

Согласно проекту закона, Высший совет правосудия создаст комиссию по вопросам добропорядочности и этики с целью обеспечения прозрачности и подотчетности членов ВСП и ВККС. Комиссия будет состоять из представителей ВСП и международных экспертов (по три человека от каждой стороны) и сможет вносить представления об увольнении членов ВСП и ВККС.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148111
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Без повноважень від народу судова влада нелегітимна. Від Лукавого специалізація судів замість специалізації суддів. Від Лукавого розпорошення по функціям судочинства. Необхідних фахівців слід обирати всенародно без визначення посад і рівня по вертикалі, а вже обрані, після формування судової влади в районі, повинні делегувати кращих представників до області, де так само - найкращих до центру. При кожному суді має бути слідчий орган, і кожен слідчий може бути прокурором по одній справі та адвокатом по іншій. Нотаріуси теж мають підпорядковуватися суду.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс законопроект Зеленский моряки Нацполиция обыск Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх