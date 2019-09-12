 Fitch повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Данное повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины, который обычно ограничивает максимальный уровень рейтинга для квази-суверенных компаний, таких как "Укрзализныця", и является следствием последовательной финансовой политики общества, в том числе повышение уровня ликвидности "Укрзализныци".

Финансово-хозяйственные показатели деятельности "Укрзализныци" придают уверенность инвесторам в стабильности компании и позволили недавно осуществить привлечение дополнительного заимствования на международном рынке капитала на сумму до $100 млн, стоимость которого почти на 100 базисных пунктов ниже, чем в июле этого года. Сегодняшнее повышение рейтинга "Укрзализныци" будет способствовать дальнейшему снижению стоимости заимствований.

"Благодаря системным и профессиональным шагам правительства Украина, а за ней и "Укрзализныця", улучшили свои кредитные рейтинги. Это очень позитивный сигнал для иностранных инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие компании", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Fitch ожидает, что благодаря росту объемов грузовых перевозок и дерегулирования вагонной составляющей, проведенной в конце 2018 года, доход компании в 2020 году превысит 100 млрд грн.

Кроме того, увеличению доходов будет способствовать ожидаемое восстановление экономики Украины, по прогнозам Fitch Ratings, ВВП Украины будет расти на 3,2-3,5% ежегодно в течение 2019-2021 годов.

Рейтинговое агентство также прогнозирует в среднесрочной перспективе постепенное улучшение до 1х (2018 - 2х, 2014 - 3х) показателя соотношения чистого долга к EBITDA (Net Debt/EBITDA).

Также агентство ожидает, что компания улучшит до 3-5 % показатель маржинальности свободного денежного потока (FCF margin).

Как указано в сообщении Fitch, благодаря выпуску евробондов на $500 млн в июле 2019 года компания существенно снизила кредитную нагрузку по рефинансированию ожидаемых выплат на сумму $300 млн во втором полугодии 2019 года и последующих выплат в 2020-2021 годах.

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