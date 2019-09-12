 "Альянс Энерго Трейд" начнет поставки авиатоплива для Минобороны

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, состоявшегося в системе электронных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Компания победила с ценой 23 200 грн/т при ожидаемой стоимости ресурса 25 735 грн/т.

По остальным двум лотам на 10,83 тыс. тонн и 9,34 тыс. тонн авиакеросина выиграли соответственно "Торум" (входит в орбиту "Трейд Коммодити") с ценой 23 200 грн/т и ОККО с ценой 23 149 грн/т.

Всего на тендер военного ведомства подавались семь компаний: "ОККО Контракт", "ТД Сокар Украина", "Торум" ("Трейд Коммодити"), "Укртатнафта", "Люкс Краина", "Глуско Украина" и "Альянс Энерго Трейд".

Напомним, это крупнейшая разовая закупка РТ Министерством обороны за последних три года. Изначально тендер был объявлен 1 июля и на него заявилось рекордное для последних лет количество участников - восемь. Из них шесть компаний были дисквалифицированы тендерным комитетом из-за замечаний к поданной документации.

Дисквалифицированные компании обратились с жалобами в АМКУ, после чего тендер был сначала приостановлен, затем отменен тендерным комитетом Минобороны.

В 2018 году Минобороны закупило 57,28 тыс. тонн авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком стала группа ОККО с объемом 21,12 тыс. тонн. Входящее в группу "Трейд Коммодити" ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. тонн, Socar - 13,05 тыс. тонн, WOG — 6,9 тыс. тонн.

В 2018 году производство РТ на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты" составило 225 тыс. тонн (+22% к 2017 году). Основной объем топлива отгружается в аэропорт "Борисполь" для нужд авиационного бизнеса группы "Приват".

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