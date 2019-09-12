[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.8 27.24
 Власть
  96  0
Все про:законопроект (695) собственность (28)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о защите права собственности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Проект закона №1056-1 на пленарном заседании 12 сентября поддержали 327 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью этого законопроекта является обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине и предусматривается устранение с рынка так называемых аккредитованных субъектов – негосударственные организации, которые регулярно, к сожалению, выполняли функции "черных регистраторов" и были одним из элементов преступных схем", – отметила один из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа").

Документ также внедряет принцип одновременности нотариального удостоверения правового акта и государственной регистрации возникающих прав и обязывает нотариально удостоверять договора об отчуждении корпоративных прав.

Кроме того, проект закона предусматривает повышение ответственности за нарушения регистрационных процедур.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148093
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс законопроект Зеленский моряки Нацполиция обыск Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх