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Все про:ОАЭ (71) авиасообщение (1310) SkyUp (96)

 SkyUp в конце октября запустит рейсы в ОАЭ из Запорожья, Львова и Харькова

Украинский лоукостер авиакомния SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова с конца октября 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Рейсы Харьков–Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, рейсы Львов-Шарджа - по средам и субботам с 26 октября, а рейсы Запорожье-Шарджа – по четвергам и воскресеньям с 27 октября.

Согласно сообщению, генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий считает ОАЭ одним из ключевых направлений авиакомпании.

На данный момент прямые рейсы в Шарджу из указанных аэропортов не осуществляются.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эш-Шейх.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148078
 
 
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