 "Укрзализныця" заявляет о задержке поставок дизтоплива из-за длительных таможенных процедур

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

После введения спецпошлины на импорт дизельного топлива из Российской Федерации поставки трубопроводным транспортом из РФ остановилось. Поэтому все объемы дизтоплива сейчас поступают в Украину железнодорожным и морским транспортом.

В связи с переориентацией грузопотоков нефтепродуктов и, соответственно, увеличением объема приема таких грузов на переходах с Республикой Беларусь возникли осложнения с обработкой грузопотоков на пограничных передаточных станциях. Сейчас обработка таможенным постом одного поезда, следующего из Беларуси, может достигать 14 часов. Кроме того, много времени грузовладельцы тратят на растаможку и переадресацию груза конечному потребителю. Под этими операциями вагон может находиться от 1 до 3 суток.

Кроме того, усложняет ситуацию и неэффективная логистика поставщиков. Так, только в течение августа со станции Коростень было направлено почти 700 вагонов белорусских нефтепродуктов на Одесскую железную дорогу. В то же время почти 800 вагонов с Одесской железной дороги направлялись на Львовскую и Юго-Западную железной дороги.

Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для повышения эффективности работы станции Коростень. В частности, 13 сентября в Коростене состоится совместное выездное совещание "Укрзализныци" и таможни с целью улучшения межведомственного взаимодействия.

Также осуществляется постоянный мониторинг грузов, находящихся в рейсе. Создан канал прямой связи для нефтетрейдеров с целью оперативного сообщения и реагирования на критические задержки в пути следования.

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