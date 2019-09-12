 Доходы общего фонда бюджета с начала года выросли на 7,7%, – Минфин

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, поступления от отдельных налогов вместо привычного недовыполнения в последние месяцы удалось перевыполнить:

в августе 2019 года, впервые в текущем году, была выполнена помесячная роспись по акцизному налогу с табачных изделий (вместе произведенные и ввезенные), при росписи на август 4,3 млрд грн поступления акцизного налога с табачных изделий составили 4,4 млрд грн, что на 0,1 млрд грн выше росписи.

НДС с произведенных в Украине товаров в августе перевыполнен на 0,8 млрд грн за счет большего прироста уплаченных сумм.

положительная динамика по налогу на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц продолжилась, роспись августа был перевыполнен соответственно на 0,6 млрд грн и 0,2 млрд грн.

Однако, как отмечают в Минфине, эти факторы по итогам месяца не компенсировали невыполнение, в частности, по таможенным платежам и рентной плате за добычу природного газа. Поэтому доходы общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев выросли на 7,7% г/г, до 594,1 млрд грн, и составили 95,1% от росписи.

Доходы от НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом возмещения НДС) в сумме 51,7 млрд грн составили 86,5% от росписи за высшие темпы возмещения НДС экспортерам.

От рентной платы за недра поступило 28,9 млрд грн, что на 23% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Однако доходы от рентной платы составили 84,4% от росписи.

Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров выросли на 1,6% г/г, до 184,9 млрд грн. Доходы были выполнены на 87,6%.

Доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 32,3 млрд грн, что составляет 80,4% от росписи.

Доходы от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров в сумме 38,5 млрд грн составили 78,8% от росписи, что связано со снижением объемов производства табачных изделий и частичным удовлетворением спроса на табачную продукцию путем уменьшения остатков готовой продукции на складах.

Учитывая учтенные в росписи доходы от таможни Министерство финансов принимает меры по наполнению государственного бюджета путем повышения эффективности работы органов доходов и сборов и укрепление их кадрового потенциала, в частности, в ближайшее время будет полностью запущена работа Государственных Налоговой и Таможенной Служб.

При этом правительство в дальнейшем прилагает все усилия по равномерному финансированию расходов бюджета в течение года. По оперативным данным ГКСУ, кассовые расходы по общему фонду Государственного бюджета за восемь месяцев в сумме 599,2 млрд грн составили 91,4% от росписи.

Для учета этих изменений и на основании анализа исполнения доходов и расходов Министерство финансов и правительство в ближайшее время предложат на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о внесении изменений в государственный бюджет на 2019 год. Эти изменения урегулируют финансирование расходов до конца 2019 года.

При этом, на сегодня ситуация с ликвидностью государства остается благоприятной. По состоянию на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 72,0 млрд грн.

В частности, имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме. Государственные заимствования за общим фондом государственного бюджета в январе-августе этого года составили около 318,8 млрд грн (платежи по погашению государственного долга в этот период составили 262,7 млрд грн). Министерство финансов продолжило снижать стоимость заимствований по всем инструментам на внутреннем рынке.

В целом, дефицит общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев 2019 года составил 2,9 млрд грн. Поступления от приватизации остались низкими в сумме 369,1 млн грн или 2,2% от годового плана.

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