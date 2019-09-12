 НБУ не планирует перелицензирование небанковских финансовых учреждений, – Рожкова

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook, комментируя принятие Верховной Радой закона о "сплите", передает БизнесЦензор.

"Отныне реформа финансового сектора будет полноценно завершена, учитывая небанковский рынок. За последний год мы провели много встреч с участниками небанковского рынка. Вполне понятно, что у них много волнений и вопросов. И мы старались ответить на все и будем отвечать дальше. Изменится ли все завтра? Ответ – нет. Закон предоставляет период адаптации к 1 июля 2020 года, когда функции Нацкомфинуслуг будут постепенно переданы НБУ и НКЦБФР. В течение этого периода мы вместе с комиссией выстроим необходимые процессы и структуры для принятия функций и параллельно, вместе с сектором, будем работать над совершенствованием законодательства и регуляций", – написала Рожкова.

Также она пригласила экспертов и участников небанковского рынка к обсуждению.

"Мы всегда открыты к диалогу. Были замечания об отсутствии у НБУ необходимой компетенции. Поэтому мы очень рассчитываем, что специалисты из комиссии присоединятся к нашей команде", – отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что подход к регулированию небанковского рынка будет таким же пропорциональным, как и банковского. Это означает, что, если учреждения не несут риска для кредиторов, регулирование таких учреждений должно быть максимально упрощенным.

"Основной закон для них – закон о защите прав потребителей финуслуг. Мы планируем существенно упростить лицензирование новых небанковских финансовых учреждений. При этом перелицензирования действующих игроков этого рынка не планируется", – сообщила Рожкова.

По ее мнению, "сплит" предоставит дополнительный серьезный стимул для дальнейшего развития финансового рынка в Украине.

Как сообщалось, Рада разделила функции Нацкомфинуслуг между Нацбанком и НКЦБФР.

Согласно принятому закону, Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг в пределах полномочий, установленных законом "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

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