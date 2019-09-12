 Минрегион ввел новые нормы для улучшения качества украинских дорог

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"По дорогам мы взяли несколько европейских примеров и обновили наши устаревшие нормы. К примеру, сейчас наши дороги, которые строятся, по качеству очень отстают от европейских. Почему? Потому что, когда объявляется тендер, побеждает тот, кто даст более низкую цену", - сказал Парцхаладзе.

В новых ГСН при проектировании дорог общего пользования предусмотрена норма для улучшения качества дорожного покрытия – введена норма по проектированию трасс с применением модифицированных битумов при заключении двух верхних слоев дорожного покрытия. Этот способ придает кровельному материалу большую тепло- и морозостойкость, эластичность, повышенную сопротивляемость усталостным нагрузкам, повышает долговечность.

"Когда жара и едет грузовик, дорога становится волнами. Если добавлять модифицированные битумы, этого нет", – сказал Парцхаладзе, подчеркнув, что главное, чтобы качественно строили.

Эти нововведения начали действовать с сентября этого года и содержат рекомендательное требование – применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс. Это дороги I-II категорий, а также других категорий международного и национального значения.

По оценкам экспертов, стоимость более прочного и надежного покрытия обойдется дороже до 10%, при этом срок службы таких дорог повысится до 20%.

Согласно изменениям в ГСН, при разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог I-II категории и автомобильных дорог других категорий международного и национального значения, при варианте нежестких дорожных одежд, рекомендуется предусматривать дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на битумах, модифицированных полимерами или комплексом добавок, а верхнего слоя основания дорожной одежды – из асфальтобетона на модифицированных битумах.

Благодаря своим физическим свойствам они не подвергают разрушению дорожного покрытия под воздействием различных температур, характеризуются высокой тепло- и морозостойкостью, а также эластичностью.

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