 "Приватбанк" выпустил новый "Приват24"

Об этом сообщает LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Приложение получило новый дизайн и функционал. Изменен стартовый экран - банковские карточки теперь отображаются горизонтально в виде карусели. Их порядок можно ранжировать, а ненужные - скрывать.

Под картами добавлено кастомизированное меню: сюда можно добавить функции и услуги на свое усмотрение. Например, перевод денег на избранные карты, пополнение телефона и прочее.

Еще одно визуальное новшество - темная тема приложения.

Среди представленного функционала - выписки по счетам сторонних банков. Вскоре обещают добавить аналитику трат.

Новое приложение для Android и iOS выпустят в ближайшее время. По словам Сергея Харитича, члена правления "Приватбанка" по электронному бизнесу, для iOS полностью переписали код. А для Android-версии постепенно будут обновлять и старый клиент. Переход всех пользователей на новое приложение ожидается к концу года.

По данным "Приватбанка", приложением пользуется около 8,8 млн мобильных пользователей. "Приват24" установлен на 80% iOS и Android устройств.

Открытое тестирование обновленного приложения начали в мае этого года. Тогда Privat24 для iOs и Android могли получить все желающие.

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