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 Министерство энергетики и защиты окружающей среды реформирует Экоинспекцию

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает приоритетной задачей "перезагрузку" работы Экологической инспекции.

Об этом говорится в сообщении Министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

Одним из ключевых задач, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, является налаживание контроля за соблюдением законодательства в сфере экологии и экомониторинг.

"Один из наших приоритетов - это полная перезагрузка работы экологической инспекции. Мы должны наладить эффективный мониторинг выбросов и стоков. Нормативные показатели должны быть не только на бумаге, но и быть выполненными на практике. Для этого будем налаживать эффективную работу экоинспекции", - сказал Оржель.

Министр отметил важность бережного отношения к природе и принятия дополнительных мер для уменьшения влияния на окружающую среду.

"У нас есть информация, что с 4,7 млрд кубометров стоков - 50% попадают в реки с превышением загрязненных веществ. Такая ситуация недопустима. Мы будем работать над уменьшением этого показателя", - подчеркнул министр.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148036
 
 
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