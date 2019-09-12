 Зеленский и Коломойский обсудили конкуренции на рынке электроэнергии, – Минэнерго

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обсуждали вопрос демонополизации рынка э/э, усиление конкуренции, цены на уголь, в том числе то, что украинский потребитель должен получить benefit от падения цены угля", – сказал он.

Комментируя вопрос о том, как можно увеличить конкуренцию на рынке э/э, и возможно ли это сделать путем разукрупнения энергохолдинга ДТЭК, министр ответил: "Возможно… Но необходимо, во-первых, стабилизировать рынок, во вторых - договорится о правильных конкурентных инструментах. И если вдруг кто-то из субъектов рынка ведет себя не в соответствии с антимонопольным законодательством, то у нас есть АМКУ, который должен с этим работать".

"Мы сейчас его обновили, он у нас эффективный. Мы уже видели первый прецедент (принудительное разукрупнение Ostchem Дмитрия Фирташа), поэтому я надеюсь, что мы можем продолжать работать с такой логикой", – сказал Оржель.

Как сообщал БизнесЦензор, Зеленский встретился с Коломойским.