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Все про:НАБУ (704) Львов (440) Укроборонпром (424)

 НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Львовского бронетанкового завода

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему директору Львовского бронетанкового завода о подозрении внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

Следствие установило, что бывший чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн.

Среди незадекларированного имущества подозреваемого - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор Львовского бронетанкового завода.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Как сообщал БизнесЦензор, 28 августа 2018 "Укроборонпром" уволил Романа Тымкива с должности главы Львовского бронетанкового завода. Летом 2017 года Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от исполнения обязанностей директора Львовского бронетанкового завода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148024
 
 
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