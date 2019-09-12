 НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Львовского бронетанкового завода

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

Следствие установило, что бывший чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн.

Среди незадекларированного имущества подозреваемого - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор Львовского бронетанкового завода.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

Как сообщал БизнесЦензор, 28 августа 2018 "Укроборонпром" уволил Романа Тымкива с должности главы Львовского бронетанкового завода. Летом 2017 года Тымкив на основании постановления следственного судьи был отстранен от исполнения обязанностей директора Львовского бронетанкового завода.