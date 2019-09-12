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 "Приватбанк" запустил технологию оплаты лицом в магазинах

Государственный "ПриватБанк" при поддержке компании Visa запускает в Украине технологию биометрической оплаты FacePay24 для розничных торговых сетей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре", - сообщает банк.

Запуск услуги стал возможным благодаря интеграции методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка "Приват24". "ПриватБанк" заявляет, что участие в проектах наиболее инновационных торговых сетей позволила Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

"ПриватБанк" сообщает, что для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем нужно сделать три "селфи" с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa.

После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Amazon Rekognition создана на базе технологии глубокого обучения, разработанной экспертами компании Amazon для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148022
 
 
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