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 В "Укроборонпроме" проходят обыски по делу коррупции руководства Нацбанка

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в помещениях Государственного концерна "Укроборонпром" и предприятиях-спецэкспортерах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Обыски проходят на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016

Следователи изымают документы и другие вещи, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Устанавливается причастность должностных лиц "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна.

Как известно, с 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены 554 уголовных производства о нарушениях на предприятиях "Укроборонпрома".

Как сообщал БизнесЦензор, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что правоохранители проводят обыски по месту ее прописки в Киеве. Сама Гонтарева находится за границей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148020
 
   
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І при чому НБУ до Укроборонпрому? А в НБУ сцикун ще нукерів не прислав?
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