 Рада приняла закон о режиме совместного транзита и введении электронной транзитной системы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта система предусматривает, что наша таможня будет видеть всю историю движения товаров, которая есть в тех странах, и передавать свою. Законопроект предусматривает функционирование этой системы в тестовом режиме около года. Потом она будет протестирована нашими европейскими партнерами, и после этого мы присоединимся к соглашению о совместном транзите", - отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в свою очередь сказал, что "это простая красивая история таможенного безвиза, которая позволит украинским игрокам выезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом, с одной гарантией".

По его мнению, это удешевит для украинских потребителей украинские товары.