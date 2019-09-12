[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.8 27.24
 Власть, Регуляторная политика, Транспорт
  120  0
Все про:ВР (838) транзит (380) электронная система (108)

 Рада приняла закон о режиме совместного транзита и введении электронной транзитной системы

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1082 о режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы, которая предусматривает механизм обмена таможенной информацией с 35 странами.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта система предусматривает, что наша таможня будет видеть всю историю движения товаров, которая есть в тех странах, и передавать свою. Законопроект предусматривает функционирование этой системы в тестовом режиме около года. Потом она будет протестирована нашими европейскими партнерами, и после этого мы присоединимся к соглашению о совместном транзите", - отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в свою очередь сказал, что "это простая красивая история таможенного безвиза, которая позволит украинским игрокам выезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом, с одной гарантией".

По его мнению, это удешевит для украинских потребителей украинские товары.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148017
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море ВР законопроект Зеленский моряки Нацполиция обыск Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх