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 Трамп может встретиться с Зеленским 23-26 сентября

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи)", - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148016
 
 
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