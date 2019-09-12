 Рада одобрила законопроект об авторизированных экономических операторах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За основу мы взяли законопроект, который был разработан в предыдущем парламенте. Однако мы существенно его доработали", – сказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), представляя документ.

По его словам, законопроект способствует формированию беспрерывных цепочек поставок.

"Этот законопроект уже три года обсуждается в обществе", – подчеркнул Гетманцев.

Согласно тексту законопроекта на парламентском сайте, АЭО имеет право на следующие упрощения: общую финансовую гарантию, самостоятельное наложение пломб специального типа, упрощенное декларирование, выпуск по месторасположению.

Как указано в законопроекте, предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использованием специально определенной полосы движения в пункте пропуска через госграницу.

Введение института АЭО позволит упростить таможенное оформление товаров, сократит количество проверок на таможне, даст возможность оформлять товары на складе предприятия, отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

В свою очередь, народный депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность") указала на то, что данный законопроект не позволяет получить статус АЭО представителям среднего бизнеса.