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Все про:НБУ (3996) обыск (313) Гонтарева (368)

 Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила о проведении обысков в ее доме

Правоохранители в четверг проводят обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", – сообщила Гонтарева.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру) и ГБР (Госбюро расследований) о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Ранее об обысках у Гонтаревой дома в Киеве сообщил в своем телеграмм-канале бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг", – утверждает Портнов.

В то же время в пресс-службе аэропорта "Жуляны" агентству сообщили, что у них отсутствует информация о якобы проходящих в четверг обысках в аэропорту.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148012
 
   
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 Топ комментарии
 
шота порохоботы притихли... видать к дождю😀😀😀😀
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УРА! НАКОНЕЦ-ТО!
Это надо было сделать еще 5 лет назад, может и доллар оставался бы по 8
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Высказываю глубокую обеспокоенность. Может ей стоит обратиться в ООН?
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Ох, как пробьёт себе Бондарева, политическое убежище в Бритише!
...и будет Зеле кайф -- ...аж по самые его зелёные помидоры... ...со всеми вытекающими и втекающими... За демократию, "за хлеб и воду и за свободу"...
Если дуракам закон не писан -- их надо наказывать по Закону!
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УРА! НАКОНЕЦ-ТО!
Это надо было сделать еще 5 лет назад, может и доллар оставался бы по 8
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В чем проблема? Доллар в реальности стоит столько, сколько он экономически обоснован. А для пободного **** люмпена, который считает, что доллару можно приказать склько ему стоит - квартал выпустит ролик, что все хорошо.
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Как я понимаю, быдлу нужно только это? Быдло уже не интерисуют никакие кернесы с трухановыми и прочие бойко?
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Сразу завоняли все вонючки.

Может кого-то в машину к себе посадить?
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Сажайте ее быстрее, она обворовала каждого Украинца года доллар был не стабилен Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила о проведении обысков в ее доме - Цензор.НЕТ 2219 теоретически даже можно подсчитать +- 10000
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шота порохоботы притихли... видать к дождю😀😀😀😀
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Не льсти себе. Ты про порохоботов будешь писать, даже если крым признают за рашкой.
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Эй, Квартал, в доме Гонтаревой своровать нечего - вы по пьяни перепутали его с подвалами Нацбанка (где в сейфах, по слухам, золото-брильянты лежат).
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Квартал, убедительно прошу вас, не пилите гири, если найдете какие в доме Гонтаревой, они не золотые Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила о проведении обысков в ее доме - Цензор.НЕТ 7849
Пилите, Шура,пилите, они золотые
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Коломойский дуреет от безнаказанности.
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Надо одного лишь лизателя Петиного прищучить крепко и он остальных сдаст, такова суть всех Порохососов и ***** Шоколадного)
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ну то, что быдло по себе судит - не удивительно. Ты бы всех сдал бы, тут спору нет.
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Свіжак. Вот прямо зараз. Взлам. Обшуки. В квартирі, де вона вже рік не живе.
Навіщо, як думаєте?
Я думаю, щоб:
- знайти уліки. Якщо свідків немає, можна знайти уліки вбивства Кенеді;
- залякати всіх інших представників фінсектору. Мовляв, дивіться, ми безпрєдєльники, у нас тут місія МВФ, А НАМ *****, МИ ЗАЙНЯТІ, МИ ЛОМОМ ДВЕРІ ЛОМИМ. І це саму Гонтареву, а тобі, миша сіра, просто смерть у лісі, і ніхто не пригадає, де могилка твоя, тому мовчи та все підписуй, що тобі Дубінський скаже.
- Портнов тут влада, не забудьте.
Це війна, і ми на полі бою. (c)
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