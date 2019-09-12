[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.8 27.24
 Финансы, Аграрный рынок
  105  0
Все про:зерно (372) Минагрополитики (613) экспорт (1497) зерновые (364)

 Украина экспортировала более 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 11 сентября 2019 года экспортировала 10,348 млн тонн зерновых и зернобобовых, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 6,16 млн тонн пшеницы, 1,87 млн тонн кукурузы, 2,3 млн тонн ячменя. По состоянию на 11 сентября этого года также экспортировано 57,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагрополитики, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148010
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море ВР законопроект Зеленский моряки Нацполиция обыск Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх