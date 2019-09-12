 Министр инфраструктуры планирует запустить частые грузоперевозки на железной дороге до 2020 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть амбициозная цель - до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным (проектом) по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить "Укрзализныцю" и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам в четверг.

В то же время он подчеркнул, что считает позитивным решением запуск частной тяги, поскольку "Укрзализныця" в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

"Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов", - отметил Криклий.