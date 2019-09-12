 Во Львовской области 32 производителя тепла не имеют поставщика газа для отопительного сезона

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 12 сентября во Львовской области насчитывается 32 производителя тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой около 50 тыс. домохозяйств, а также школы и детсады. Согласно законодательству, АО "Львовгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям", - говорится в сообщении.

Компания приводит список производителей тепла Львовщины, которые не включены в Реестр ни поставщика природного газа:

Бродитеплоенерго КП

Золочівенергоінвест ТОВ

Золочівенергоресурс ТОВ

Бориславтеплоенеpго КП

Господарник КП

Дрогобичтеплоенерго КП

Стебниктеплокомуненерго ДКП

Академічне-14Б ОСББ

Дорога Кривчицька-2 ОСББ

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

Жовкватеплоенерго КП

Лапаївка ПП ПФ РОЖ

Львiвська Нацiональна музична академiя iм.М.В.Лисенка

Львівдіпрокомунбуд ДП Львівський державний інститут проектування комунального будівництва

Наш оберiг ОСББ

Нове Знесіння ОСББ

НОВЕ МІСТО УК ТОВ

Пасічна 171 ОСББ

Пасічний ОСББ

Рівненське ОСББ

Миколаївтеплокомуненерго МДКП

Перемишлянитеплоенерго КП

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

Новокалинiвське ВУЖКГ

Рудківське ВУЖКГ

Самбіртеплокомуненерго ПТМ

Жидачівтеплокомуненерго МКП

Моршинтеплоенерго КП

Сколетеплоенерго Сколiвської КП

Жовкватеплоенерго КП

Гарант Енерго М ПП

Енергія -Тепловодосервiс ТОВ

10 сентября, по инициативе АО "Львовгаз" и при поддержке Львовской областной государственной администрации состоялась рабочая встреча с теплоснабжающими организациями области, по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов, где акцентировали внимание на необходимости получения номинаций до начала отопительного периода.

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям", - говорит Руслан Сахарчук, коммерческий директор АО "Львовгаз".

"Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа", - сказал он.

По поручению поставщика газа АО "Львовгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

"Органы местного самоуправления/владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа", - сообщает "Львовгаз".

Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения.

"Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортные и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятий, учреждений и организаций, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - сообщает "Львовгаз".

АО "Львовгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся во Львовской области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 годов", согласно которому участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.

"В прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения, прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный "криворожский коллапс" может повториться в нашей области", - сообщает "Львовгаз".