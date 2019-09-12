 Во Львовской области 32 производителя тепла не имеют поставщика газа для отопительного сезона

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 12 сентября во Львовской области насчитывается 32 производителя тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой около 50 тыс. домохозяйств, а также школы и детсады. Согласно законодательству, АО "Львовгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям", - говорится в сообщении.
Компания приводит список производителей тепла Львовщины, которые не включены в Реестр ни поставщика природного газа:
- Бродитеплоенерго КП
- Золочівенергоінвест ТОВ
- Золочівенергоресурс ТОВ
- Бориславтеплоенеpго КП
- Господарник КП
- Дрогобичтеплоенерго КП
- Стебниктеплокомуненерго ДКП
- Академічне-14Б ОСББ
- Дорога Кривчицька-2 ОСББ
- Енергія -Тепловодосервiс ТОВ
- Жовкватеплоенерго КП
- Лапаївка ПП ПФ РОЖ
- Львiвська Нацiональна музична академiя iм.М.В.Лисенка
- Львівдіпрокомунбуд ДП Львівський державний інститут проектування комунального будівництва
- Наш оберiг ОСББ
- Нове Знесіння ОСББ
- НОВЕ МІСТО УК ТОВ
- Пасічна 171 ОСББ
- Пасічний ОСББ
- Рівненське ОСББ
- Миколаївтеплокомуненерго МДКП
- Перемишлянитеплоенерго КП
- Енергія -Тепловодосервiс ТОВ
- Новокалинiвське ВУЖКГ
- Рудківське ВУЖКГ
- Самбіртеплокомуненерго ПТМ
- Жидачівтеплокомуненерго МКП
- Моршинтеплоенерго КП
- Сколетеплоенерго Сколiвської КП
- Жовкватеплоенерго КП
- Гарант Енерго М ПП
- Енергія -Тепловодосервiс ТОВ
10 сентября, по инициативе АО "Львовгаз" и при поддержке Львовской областной государственной администрации состоялась рабочая встреча с теплоснабжающими организациями области, по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов, где акцентировали внимание на необходимости получения номинаций до начала отопительного периода.
"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям", - говорит Руслан Сахарчук, коммерческий директор АО "Львовгаз".
"Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа", - сказал он.
По поручению поставщика газа АО "Львовгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.
"Органы местного самоуправления/владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа", - сообщает "Львовгаз".
Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения.
"Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортные и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятий, учреждений и организаций, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - сообщает "Львовгаз".
АО "Львовгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся во Львовской области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.
В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 годов", согласно которому участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.
"В прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения, прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный "криворожский коллапс" может повториться в нашей области", - сообщает "Львовгаз".