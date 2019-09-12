 "Укрзализныця" подготовила вокзал во Львове к открытию пункта контроля через границу

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзаизныци" сообщает БизнесЦензор.

"Это значительно упростит пересечение государственной границы как для граждан Украины, так и для туристов, путешествующих в нашу страну", - сообщает компания.

Комиссия с участием представителей Министерства инфраструктуры, Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы, Львовской ОГА и "Укрзализныци" уже провела проверку готовности вокзала к открытию указанного пункта.

В ближайшее время этот вопрос будет инициирован перед Кабинетом министров Украины.

"Через этот вокзал поезда курсируют в Польше, Болгарии, Австрии и Словакии. В перспективе мы планируем восстановить железнодорожное сообщение с Германией. Упрощение процедур въезда и выезда способствовать развитию туристического потенциала нашей страны, сближению страны с Европейским союзом и роста ВВП", - отметил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Компания напоминает, что с декабря 2016 года, согласно распоряжению Кабинета министров, в электропоездах "Интерсити +" проводится эксперимент по прохождению таможенного контроля во время движения поездов между станциями Львов и Мостиска-2.