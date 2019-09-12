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 Кличко инициирует досрочное прекращение полномочий Киевсовета

Городской голова Киева Виталий Кличко инициирует досрочное прекращение полномочий Киевского городского совета 8-го созыва.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я инициирую консультации с главами фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва", - заявил Кличко на заседании Киевсовета в четверг.

После выступления мэра заседание закрылось из-за отсутствия кворума. Он выразил возмущение в связи с отсутствием кворума.

"Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти. И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса, когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - обратил внимание Кличко.

Мэр отметил, что ему неинтересны "чьи-то договорняки и манипуляции", добавив, что "депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали, и, судя по всему, уже скоро".

После выступления Кличко заседание закрылось из-за отсутствия кворума.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147965
 
 
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