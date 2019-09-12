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 Рада направила штрафы для грузовиков в Дорожный фонд Украины

Верховная Рада приняла законопроект, который направляет штрафы за нарушение проезда грузовиков в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда госбюджета.

За соответствующий законопроект № 1063 проголосовали 337 нардепов, сообщает БизнесЦензор.

Законопроект предлагает направлять административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в источники формирования государственного дорожного фонда Украины.

Среди этих штрафов – штрафы за отсутствие разрешения для грузовиков, дающего право на движение по автомобильным дорогам, превышение установленных весовых требований, невыполнение водителями грузовиков требований об остановке транспортного средства.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями", - указывают авторы законопроекта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147961
 
 
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