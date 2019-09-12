 Рада отложила штрафы для евроблях

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Законопроектом президента Владимира Зеленского предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней. Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине с 22 августа вступили в силу жесткие штрафные санкции за автомобили на еврономерах.

По новым правилам в случае превышения срока доставки авто личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов при превышении сроков временного ввоза автомобилей. Превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, было предусмотрена ответственность за передачу авто, временно ввезенного в Украину, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в 34 тыс. грн.

Государственная фискальная служба сообщала, что до этого владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать штрафов.

"Всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растамаживания автомобилей, по 18 августа 2019 было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн", - сообщала ГФС.

Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза. За их оформление уплачено 339 млн гривен.