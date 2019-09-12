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 250 тысяч взносов для "Батькивщины" и "Радикальной партии" конфискуют в бюджет, – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупцию сообщает, что в госбюджет конфискуют 148,9 тыс. гривен взносов в поддержку партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и 100 тыс. гривен помощи для "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"За нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии признано виновными двоих граждан, которых привлечено к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины", - сообщает НАПК.

Соответствующие решения вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по предупреждению коррупции по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147952
 
 
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