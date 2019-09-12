 Британский банк HSBC планирует продать розничный бизнес во Франции

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это будет первым стратегическим решением врио гендиректора банка Ноэля Куина.

Продажа убыточного бизнеса станет частью стратегии по отказу от активов, в которых нет стратегической необходимости или развитие которых нецелесообразно, говорят собеседники издания. По их данным, актив могут выставить на продажу до конца осени 2019 года.

С 2011 года HSBC вышел из более 100 различных бизнесов и сократил свое региональное присутствие с 87 до 65 стран.

Розничное подразделение HSBC занимает около 2% на рынке Франции, речь идет примерно 300 отделениях и 800 тысячах клиентов. Вероятнее всего, его купит какой-нибудь французский банк, который за счет этого расширит долю на местном рынке, считают источники WSJ.

У HSBC во Франции останется бизнес по обслуживанию корпоративных клиентов, а Париж по-прежнему останется его европейским хабом для операций в сфере инвестиционно-банковских услуг и обслуживания корпораций после выхода Великобритании из ЕС.

Куин стал врио гендиректора банка в августе текущего года после отставки Джона Флинта, и он получил полномочия для перераспределения капитала на основе сильных и слабых позиций банка. Если за год поисков Куину не найдут замену, он может занять свой пост на постоянной основе.

HSBC вышел на французский рынок розничных банковских услуг в 2000 году. В минувшем году HSBC France зафиксировал доналоговый убыток в размере 55 млн евро "в результате неблагоприятных колебаний финансовых рынков и рыночной среды, характеризующейся низким уровнем ставок". Доля HSBC France в общем объеме выручки HSBC (порядка $54 млрд) в прошлом году составила около 3,5%.