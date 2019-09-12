 Капитализация Apple превысила $1 триллион после презентации новых iPhone

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания из Купертино уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.

Как отмечает Reuters, Apple внесла наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ в среду. 11 сентября американские фондовые индексы в целом показали рост на фоне решения властей Китая не облагать пошлинами 16 товарных позиций.

"Рынок все еще верит, что реальная сделка возможна и все эти движения Белого дома и Китая — это просто тактика переговоров", — заявил Тим Гриски, главный инвестстратег в Inverness Counsel.

10 сентября Apple представила три новые модели iPhone, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. У первой модели есть две основные камеры, а Pro оснащен телеобъективом, обычной и ультраширокой камерами.