 НКРЭКУ требует от облэнерго вернуть населению субсидии, сэкономленные в 2018 году

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает БизнесЦензор.

В Украине с 1995 года, согласно решению правительства, действует программа жилищных субсидий, основной целью которой является предоставление со стороны государства помощи малообеспеченным семьям в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с разъяснениями, предоставленными Министерством социальной политики Украины, сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в форме и не была использована домохозяйством вследствие экономного потребления услуги, засчитывается исполнителем коммунальной услуги на последующие расчетные периоды в течение сезона, в котором назначено субсидию, как оплата таких услуг.

Этим также определено, что после окончания отопительного сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, возвращается исполнителем коммунальных услуг в государственный бюджет на основании акта расчета общего объема неиспользованных сумм жилищной субсидии.

При этом, граждане, на лицевых счетах которых по состоянию на 1 февраля 2019 года имелась переплата в виде сэкономленных сумм субсидий за октябрь 2018-январь 2019 года, имеют право воспользоваться ею в течение февраля-апреля 2019 года (до конца отопительного сезона), уменьшая за счет нее размер фактической суммы оплаты за потребленные коммунальные услуги.

Так, в результате внедрения новой модели рынка электрической энергии и на выполнение требований закона Украины "О рынке электрической энергии" вертикально интегрированные субъекты хозяйствования, которые осуществляли деятельность на закрепленных территориях по поставке по регулируемому тарифу электрической энергии (ПРТ) и передачи электрической энергии местными локальными электросетями разделяются на компании, оказывающим потребителям услуги по распределению и поставке электрической энергии.

Электроснабжение бытовому потребителю, в частности гражданам, которым предоставлены субсидии с 1 января 2019 года, осуществляется на основе Типового договора о поставке электрической энергии поставщиком универсальных услуг.

То есть на рынке электрической энергии с 1 января (в середине отопительного периода) произошла смена поставщика услуги по поставке электрической энергии, а именно с ПРТ на поставщика универсальных услуг.

Вместе с тем, учитывая различные подходы относительно применения операторами системы распределения как правопреемниками ПРТ, и поставщиками универсальных услуг порядка расчета неиспользованной суммы субсидии для возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, в частности по электроснабжению, Кабмин внес изменения, уточнив периоды, за которые исчисляются составляющие формулы для проведения соответствующего расчета.

Так, предусмотрено, что по результатам расчета неиспользованных сумм субсидии не допускается начисление и учет любой задолженности на лицевом счете получателя субсидии.

То есть сэкономленные суммы субсидий в течение отопительного периода должны быть использованы при осуществлении расчетов за электрическую энергию по результатам отопительного периода в полном объеме.

Учитывая указанное, долги за электроснабжение, которые выставили поставщики универсальных услуг на сумму размера сэкономленных сумм субсидий в июне 2019 без проведения перерасчета домохозяйствам, являются незаконными.

Кроме того, корректировка сумм, указанных в актах расчета общего объема неиспользованных субсидий, допускается до начала отопительного сезона.

Учитывая вышеприведенное, все поставщики универсальных услуг должны безотлагательно обратиться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской госадминистраций управлений, о необходимости осуществления корректировки сумм, указанных в актах расчета общего объема неиспользованных сумм субсидий, которые были получены, в том числе от операторов системы распределения.

В свою очередь операторы системы распределения должны предоставить в случае необходимости поставщикам универсальных услуг списки бытовых потребителей получателей жилищных субсидий, неиспользованные суммы денежных средств которых были возвращены в бюджет.

Меры, принятые поставщиками универсальных услуг и операторами системы распределения до 1 октября 2019 года, обеспечат всем потребителям получателям субсидий возможность в полной мере воспользоваться предоставленными государством субсидионными средствами при расчетах за электрическую энергию.

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