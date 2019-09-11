 Lamborghini представил свой самый быстрый автомобиль. ФОТО

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Мощность гибридного силового агрегата составляет 819 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч займет менее чем 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 217 миль/час (примерно 350 км/ч).

Свой самый быстрый гиперкар, название которого означается на болонском диалекте "Вспышка молнии", Lamborghini разрабатывала в сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института (MTI), которые помогли создать батарею суперконденсаторов. В отличие от литиевых батарей, которые накапливают энергию в химической форме, конденсаторы накапливают электричество в чистом виде. Они могут заряжаться быстрее и более долговечны, чем литиевые батареи. Суперконденсаторы в три раза мощнее равного по весу набора батарей и, соответственно, в три раза легче, чем АКБ аналогичной мощности.

Недостатком конденсаторов является "плотность энергии", что означает, что их необходимо заряжать чаще. Но для Lamborghini, который использует электрическую форсировку для ускорения и сглаживания рывков между переключениями передач, это идеальный источник питания. Суперконденсатор заряжается во время торможения.

Lamborghini Sian стал первым в истории серийным автомобилем, в котором для питания силового агрегата используется суперконденсатор. Начальная цена гиперкара составляет $3,6 млн. Однако компания Lamborghini мгновенно распродала все 63 запланированных к серийному производству "Вспышки молнии".

Суперконденсаторы (реже ионисторы) не один год массово выпускаются промышленностью, однако пока не находят широкого применения в электромобилях из-за необходимости в частой (по сравнению с металлогидридными и литий-ионными батареями) подзарядке.

В Украине этот тип источника питания, объединенный на этапе производства с железно-литиевой полимерной батареей, можно встретить на велосипедах с электрическим приводом. Типичная для такого транспортного средства батарея имеет рабочее напряжение 48 В и емкость 20 А-ч. Пиковый ток разряда может достигать 600 А на протяжении 10 секунд - именно способность суперконденсаторов быстро отдавать в нагрузку огромный ток обуславливает выдающиеся динамические характеристики Lamborghini Sian FKP 37.

Гоночные автомобили и суперкары давно играют роль "лаборатории на колесах". Многие технические решения, ставшие привычными на современных авто - вентилируемые дисковые тормоза, топливные инжекторы, роботизированное сцепление с упреждающим переключением передач, подголовники водительского и пассажирских кресел - пришли на сборочный конвейер из гоночных "конюшен".

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