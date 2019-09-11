 Wizz Air увеличил плату за участие в программе скидок для пассажиров

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Стандартное участие, позволяющее получать скидки основному пассажиру и его компаньону, теперь стоит 39,99 евро в год, тогда как прежняя цена составляла 29,99 евро.

Групповое участие на одного пассажира и до пяти компаньонов обойдется в 79,99 евро в год, а не в 59,99 евро, как это было до повышения.

В описании Wizz Discount Club указывается, что на каждого пассажира-участника программы и его компаньонов действует скидка 10 евро на авиабилет на тарифы от 19,99 евро и скидка на багаж 5 евро при оформлении услуги через сайт.

Ранее в правилах указывалось, что участникам предоставляется скидка как минимум 10 евро на тариф от 19,99 евро и как минимум 5 евро на перевозку багажа при оформлении услуги онлайн, что подразумевало возможность применения больших скидок.

Также Wizz Air поднял максимальную цену на приоритетную посадку с 30 до 32 евро. Таким образом, теперь диапазон цен на эту услугу находится в пределах 5-32 евро.

Изменились и расценки на провоз малого багажа весом до 10 кг. Если в начале года расценки составляли 9-24 евро на рейсы в низкий сезон и 12-27 евро на рейсы в высокий сезон, то теперь 9-47 евро в низкий сезон и 13-57 евро в высокий сезон. Точная стоимость перевозки малого багажа зависит от даты вылета и маршрута.

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