[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:авиация (1076) цены (1122) Wizz Air (131)

 Wizz Air увеличил плату за участие в программе скидок для пассажиров

Лоукостер Wizz Air увеличил плату за членство в программе скидок Wizz Discount Club на сумму от 10 до 20 евро в зависимости от выбранного пакета. Новые тарифы указаны в рассылке бюджетника и уже опубликованы на сайте авиакомпании.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Стандартное участие, позволяющее получать скидки основному пассажиру и его компаньону, теперь стоит 39,99 евро в год, тогда как прежняя цена составляла 29,99 евро.

Групповое участие на одного пассажира и до пяти компаньонов обойдется в 79,99 евро в год, а не в 59,99 евро, как это было до повышения.

В описании Wizz Discount Club указывается, что на каждого пассажира-участника программы и его компаньонов действует скидка 10 евро на авиабилет на тарифы от 19,99 евро и скидка на багаж 5 евро при оформлении услуги через сайт.

Ранее в правилах указывалось, что участникам предоставляется скидка как минимум 10 евро на тариф от 19,99 евро и как минимум 5 евро на перевозку багажа при оформлении услуги онлайн, что подразумевало возможность применения больших скидок.

Также Wizz Air поднял максимальную цену на приоритетную посадку с 30 до 32 евро. Таким образом, теперь диапазон цен на эту услугу находится в пределах 5-32 евро.

Изменились и расценки на провоз малого багажа весом до 10 кг. Если в начале года расценки составляли 9-24 евро на рейсы в низкий сезон и 12-27 евро на рейсы в высокий сезон, то теперь 9-47 евро в низкий сезон и 13-57 евро в высокий сезон. Точная стоимость перевозки малого багажа зависит от даты вылета и маршрута.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147873
 
 
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