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Все про:АЭС (340) МАГАТЭ (9) кибербезопасность (206)

 МАГАТЭ разрабатывает документ о кибербезопасности на АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает единый стандарт для всех АЭС мира с набором инструментов. Документ станет инструкцией для тренировок по кибербезопасности в атомной энергетике.

Об этом говорится в сообщении Запорожской томной электростанции в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, встреча ведущих программистов-атомщиков, разрабатывающих проект документа, состоялась в Вене (Австрия). От Украины участие в работе принимал ведущий инженер-программист цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС Станислав Стеблюк.

На энергоблоках идет замена оборудования с использованием современных компьютерно-интегрированных систем управления. Отмечается, что тренировки и учения по ядерной, пожарной, радиационной безопасности в атомной энергетике Украины проходят постоянно, но по кибербезопасности их пока нет.

Пока что только США, Канада, Словения и Аргентина проводят национальные межотраслевые учения по кибербезопасности.

"Страны-участницы предлагают различные подходы для организации тренировок по компьютерной безопасности. Сейчас модернизируется большое количество компьютерных систем, и кибербезопасности уделяется все большее внимание. Нам нужно понимать, какие существуют риски, и быть к ним готовыми", - рассказал Стеблюк.

Это уже вторая встреча специалистов по кибербезопасности. Каждый из них презентовал проведение тренировок с различными подходами и сценариями.

На создание документа МАГАТЭ отведен год. Стандарт позволит грамотно проводить тренировки и обучение по компьютерной безопасности и включать положительные практики в системах защиты, а также рекомендации для оперативного реагирования на атаки, которые могут возникнуть.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147869
 
 
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