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Все про:Нафтогаз (1826) анбандлинг (25) Алексей Оржель (4)

 Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Кабинет министров Украины может утвердить модель отделения газотранспортной системы от НАК "Нафтогаз Украины" до следующих трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия, намеченных на 19 сентября 2019 года.

Обэтом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", - сказал Оржель.

При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147861
 
 
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////из рашаговносми с прискорбием )))))
Во время традиционного пересмотра бюджета по итогам первого полугодия "Газпром" решил увеличить сумму заимствований в 2,4 раза - с 298 милрд. руб. до 725 миллиардов рублей
Объем инвестиционной программы компании на 2019 год после пересмотра практически не изменился. С планируемых 1 326 миллиардов рублей он сократился до 1 323 миллиардов.
10 сентября Европейский суд отменил решение Еврокомиссии по газопроводу Opal, что угрожает поставкам по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». «Газпром» в 2016 году добился права использовать магистраль полноценно, но нынешнее решение вновь оставляет ему только половину мощности. В связи с этим России придется использовать транзит через Украину, контракт по которому истекает в 2019 году.
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