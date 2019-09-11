 Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Обэтом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", - сказал Оржель.
При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.
Во время традиционного пересмотра бюджета по итогам первого полугодия "Газпром" решил увеличить сумму заимствований в 2,4 раза - с 298 милрд. руб. до 725 миллиардов рублей
Объем инвестиционной программы компании на 2019 год после пересмотра практически не изменился. С планируемых 1 326 миллиардов рублей он сократился до 1 323 миллиардов.
10 сентября Европейский суд отменил решение Еврокомиссии по газопроводу Opal, что угрожает поставкам по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». «Газпром» в 2016 году добился права использовать магистраль полноценно, но нынешнее решение вновь оставляет ему только половину мощности. В связи с этим России придется использовать транзит через Украину, контракт по которому истекает в 2019 году.