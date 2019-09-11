 Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Обэтом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", - сказал Оржель.

При этом министр отказался уточнить, какая именно модель отделения может быть утверждена.

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