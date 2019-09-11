 В Google Chrome теперь можно быстро отправлять ссылки на другие синхронизированные устройства

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В контекстное меню страницы, вкладки и адресной строки добавлена кнопка "Send to your devices", позволяющая быстро отправить ссылку на любое другое устройство, привязанное к вашей учетной записи Google. После отправки на целевом устройстве появится соответствующее уведомление для открытия ссылки.

В Chrome на iOS перед переходом по принятой ссылке еще появляется небольшая подсказка. Новая возможность уже начала появляться в версиях Chrome для Windows, Android и iOS, но на macOS ее пока не включили.

Chrome уже давно поддерживает возможность просмотра открытых и последних вкладок на нескольких устройствах через Chrome Sync, но новая функция отправки на устройство делает процесс немного быстрее и удобнее. Если раньше приходилось открывать историю и искать тот или другой сайт, то теперь можно быстро переслать ссылку с ПК или ноутбука на смартфон или наоборот.

Еще одно заметное изменение в Chrome 77 - это новый индикатор загрузки сайта во вкладках. Новая анимация показывает состояние загрузки сайта в виде расширяющегося круга. Это хороший визуальный индикатор для отображения состояния загрузки страницы. Проверить доступность обновления можно, перейдя в раздел Справку> О браузере Google Chrome.

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