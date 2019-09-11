 Аэропорт "Борисполь" с начала года увеличил пассажиропоток на 21,7%

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 9,240 млн человек, на внутренних – 734 тыс.

Количество рейсов за январь-август 2019 года составило 72,978 тыс. на прилет/вылет, что на 14,9% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 64,049 тыс. (+16,8%), внутренних – 8,929 тыс. (+2,9%).

В августе 2019 года пассажиропоток "Борисполя" составил 1,648 млн человек, что на 24,2% больше, чем в августе 2019 года. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 1,542 млн чел. (+25,8%), а на внутренних – 105 тыс. (+5,1%).

Количество рейсов за август 2019 года составило 10,972 тыс. на прилет/вылет, что на 20,2% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 9,783 тыс. (+23%), внутренних – 1,189 тыс. (+0,9%).

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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