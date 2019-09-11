 Украина приступила к посеву озимых зерновых культур

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

В частности, посеяно:

озимой пшеницы – 338 тыс. га, или 5% к прогнозу в 6,2 млн га;

ржи – 16 тыс. га, или 14% к прогнозу в 122 тыс. га;

озимого ячменя – 9 тыс. га, или 1% к прогнозу в 920 тыс. га.

Кроме того, озимого рапса посеяно 892 тыс. га или 83% к прогнозу.

По сбору зерновых и зернобобовых культур, то на эту дату обмолочено 10,2 млн га площади, или 67% к прогнозу, и собрано 40,0 млн тонн зерна.

Из них намолочено:

ранних зерновых и зернобобовых культур – намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу;

кукурузы – 523 тыс. тонн с площади 89 тыс. га, или 2% к прогнозу;

гречихи – 37 тыс. тонн с площади 28 тыс. га, или 41% к прогнозу;

проса – 116 тыс. тонн с площади 62 тыс. га, или 69% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 1,7 млн га, или 29%, и собрано 3,6 млн тонн зерна. Соя обмолочена на площади 286 тыс. га, или 18% к прогнозу, и собрано 651 тыс. тонн зерна.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской – 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,8 млн тонн, Николаевской – 2,7 млн тонн областях.

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