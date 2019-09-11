 Минприроды выдало согласие на вывоз из Украины непригодных пестицидов для утилизации, – ЕБА

Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению ассоциации, документ позволит осенью начать процесс вывоза непригодных пестицидов для их утилизации, в частности, первых 1500 тонн.

По данным ЕБА, сегодня на территории Украины хранится более 10 тыс. тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов. Кроме того, ежегодно на территорию Украины ввозится для использования более 100 тыс. тонн пестицидов, небольшая часть из которых не используется и превращается в отходы. Их утилизация будет осуществляться постепенно.

"К большому сожалению, на территории Украины не создан завод, который бы мог заниматься утилизацией такого типа отходов экологически безопасным способом. Соответственно, единственным вариантом решения проблемы утилизации отходов остается их трансграничная перевозка в страны ЕС для экологически безопасного уничтожения", - заявил координатор агрохимического комитета ЕБА Виктор Погорелый.

По его словам, в течение последний пяти лет для урегулирования данного вопроса в Украине было пройдено несколько этапов. Во-первых, осуществлен перевод на украинский язык Базельской конвенции, регулирующей механизм трансграничной перевозки. Во-вторых, внесены изменения в постановление Кабинета министров №1120 от 2000 года (в феврале 2019 года) и устранены существующие технические несоответствия. В-третьих, предоставлено письменное согласие на трансграничную перевозку.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram