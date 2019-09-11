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 В офисах "Укргаздобычи" проходят обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в офисах АО "Укргаздобыча" и ее филиала "Полтавагаздобыча".

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, обыск начался утром 11 сентября.

"Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", - сказано в сообщении.

"Укргаздобыча" входит в группу НАК "Нафтогаз Украины". Основные направления деятельности: добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В состав АО входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147830
 
 
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