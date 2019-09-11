 Спрос на нефть достигнет максимума через три года, – прогноз

Об этом говорится в прогнозе компании DNV GL, консультирующей компании и правительства в энергетической сфере, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Большинство нефтяных компаний ожидают пика спроса между концом 2020-х и 2040-х годов. Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует западные государства по вопросам энергетической политики, считает, что пик спроса наступит после 2040 года, поскольку увеличение потребления авиатоплива с лихвой компенсирует снижение спроса на нефть для автомобильных перевозок.

Годовой отчет компании DNV GL, которая работает более чем в 100 странах и консультирует по вопросам ископаемой и альтернативной энергетики, противоречит сегодняшней инвестиционной политике в разведку и разработку новых нефтегазовых месторождений.

"Основной причиной прогнозирования пикового спроса на нефть в начале 2020-х годов является наша вера в популярность электромобилей (EV) и пессимистические ожидания в отношении роста нефтехимии", - поясняет глава DNV GL Сверре Алвик.

Последний прогноз DNV GL показывает, что спрос на нефть достигнет максимума в 2022 году, на год раньше, чем предполагалось ранее. При этом ожидается, что в период 2020-2028 годов спрос останется стабильным, добавил Алвик.

В 2032 году продажи EV достигнут 50% мировых продаж новых автомобилей, ожидают в DNG GL. Ранее прогнозировалось, что такой паритет наступит к середине 2030-х годов. К середине текущего столетия 73% мирового парка легковых автомобилей будут иметь электрический силовой агрегат (сегодня этот показатель составляет по оценкам компании 2,5%).

В Норвегии, где находится штаб-квартира DNV GL, доля EV в суммарных продажах новых автомобилей за первые восемь месяцев текущего года превысила 40%, это самая высокая доля электромобилей в мире. Правительство хочет, чтобы к 2025 году этот показатель достиг 100%.

Согласно отчету DNV GL, спрос на природный газ, который, по словам нефтяных компаний, может стать мостом в мировом переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, превысит спрос на нефть в 2026 году. В 2033 году он пойдет на спад.

Доля электричества в мировом энергетическом балансе удвоится к середине столетия (в настоящее время она достигает 40%). При этом на солнечную и ветряную энергетики приходится две трети выработки электроэнергии.

Ежегодные расходы на электроэнергию увеличатся более чем вдвое и составят $1,7 трлн, отмечается в прогнозе. Значительная часть этой суммы уйдет на подключение тысяч новых солнечных и ветровых электростанций, а также на зарядку электромобильных батарей.

На данный момент доля инвестиций в добычу ископаемого топлива в добывающей промышленности в процентах от общих расходов на энергоносители снизилась до 38% (ранее - 68%), сообщает DNV GL.

DNV GL - международное сертификационное и классификационное общество, ключевой компетентностью которого является оценка, консалтинг и менеджмент риска. Создано в 2013 году в результате слияния двух организаций: Det Norske Veritas и Germanischer Lloyd.

Это крупнейшее классификационное общество, в регистре которого находится 13 175 судов и мобильных офшорных установок, суммарным водоизмещением 265,4 млн тонн. Компания является центром компетентности в следующих областях: возобновляемые, альтернативные и традиционные источники энергии; офшорные и оншорные ветровые, волновые и солнечные электростанции; нефть и газ. На данный момент 65% всех подводных трубопроводов спроектированы и построены по техническим стандартам DNV GL.

DNV GL Group имеет штат более 16 тыс. работников, представительства и дочерние компании в более чем 100 странах (около 400 офисов). Выручка DNV GL Group составляет около 2,5 млрд евро в год.

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