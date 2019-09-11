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 Кабмин назначил 14 замминистров

Кабинет министров Украины назначил 14 заместителей министров в разные министерства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. передает БизнесЦензор.

В частности, в Министерство развития общин и территорий назначены: Дмитрий Живицкий на должность первого замминистра, Вячеслав Негода - замминистра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должности замминистров назначены: Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович.

В Министерство образования и науки назначены: Юрий Полюхович - первый замминистра, Любомира Мандзий - замминистра, Максим Ярмистый - замминистра.

В Министерство здравоохранения назначены: Андрей Семиволос - первый замминистра, Михаил Загрийчук - замминистра, Младена Качурець - замминистра, Елена Симоненко - замминистра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены: Виталий Музыченко - заминистра, Наталья Ненюченко - замминистра.

В Министерство юстиции на должность замминистра назначена Валерия Коломиец.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Людмиле Дараган.

Кроме того, Кабмин уволил ряд заместителей министров: Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну, Анатолия Корзуна, Олега Шевчука, Павла Хобзея, Владимира Карандия, Юрия Рашкевича, Вячеслава Негоду.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147816
 
 
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