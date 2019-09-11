 Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 11 сентября. передает БизнесЦензор.

"Сегодня Кабминет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сфера очень ответственная - внедрение антимонопольных политик, поскольку мы должны заботиться о конкурентности рынков, и стратегическое развитие сектора обороны и безопасности", - написала Паниотиди в Facebook.

Она добавила, что финальную архитектуру министерства еще предстоит утвердить.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram