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Все про:Кабмин (3376) назначение (393) Минэкономразвития (873)

 Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Кабинет министров назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Светлану Панаиотиди заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 11 сентября. передает БизнесЦензор.

"Сегодня Кабминет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сфера очень ответственная - внедрение антимонопольных политик, поскольку мы должны заботиться о конкурентности рынков, и стратегическое развитие сектора обороны и безопасности", - написала Паниотиди в Facebook.

Она добавила, что финальную архитектуру министерства еще предстоит утвердить.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147809
 
 
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