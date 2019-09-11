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Все про:Кабмин (3376) наблюдательный совет (248) Нафтогаз (1826)

 Кабмин сменил госпредставителей в набсовете "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил двух новых представителей от государства в наблюдатеьном совете НАК "Нафтогаз Украины", уволив с этой должности Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Кабмине 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" будут Юлия Ковалив и Наталия Бойко. Это наши коллеги, которые достаточно глубоко понимают и тематику газовой сферы, и непосредственно работу этого предприятия, так что надеюсь на конструктивное сотрудничество с ними", – сказал Гончарук.

Ковалив – экс-первый замминистра экономического развития и торговли ранее уже была членом набсовета "Нафтогаза" от государства.

Бойко – заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

Гончарук также сообщил, что на заседании правительства были назначены 15 заместителей министров в разные министерства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147802
 
 
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