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 Сельский голова из Закарпатской области обратился к Зеленскому с просьбой защитить от рейдеров. ДОКУМЕНТ

Председатель Мужиевского сельского совета Береговского района Закарпатской области Василий Фицай написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором просит президента Украины о встрече из-за рейдерских атак.

Об этом говорится в письме Фицая, которое публикует БизнесЦензор.

Глава села сообщил, что у громады забирают землю, а люди могут потерять работу на только что возведенной обогатительной фабрике, которую в Мужиеве построил американский инвестор - компания "Авеллана Голд" (Avellana Gold).

"Сейчас нашу судьбу решают судьи Оксана Ремецки и Олег Васьковский, которые говорят, что все их действия согласованы на самом высоком уровне", - пишет Василий Фицай.

В письме президенту Владимиру Зеленскому он отметил, что "полгода назад появились люди, которые пытаются с помощью судей забрать землю и заблокировать работу предприятия", которое платит за аренду земли, проложило дорогу и помогает детсаду и школе.

В мае 2019 года депутаты сельсовета Мужиево обращались в Кабмин, утверждая, что у сельской общины через суды хотят забрать землю.

Депутаты сообщили, что компания "Гофер Майнинг" (Gofer Mining PLC) "атакует" село и предприятие Avellana Gold.

"Гофер Майнинг" создана людьми, которые задолжали селу за аренду той же земли, лишили людей работы и довели до банкротства предприятие "Закарпатполиметаллы", которое здесь когда-то работало", - говорится в обращении депутатов сельсовета.

Ранее председатель сельсовета Мужиева именно с Gofer Mining PLC связывал попытку физического захвата фабрики "Авеллана Голд" 1 июня 2019 года. Неизвестные люди угрожали Василию Фицаю физической расправой.

Американский инвестор и генеральный директор "Авеллана Голд" Брайан Сэвэдж в своем видеообращении назвал рейдеров из Gofer Mining PLC и близких к ним структур "опытной группой преступников, имеющих целью навредить Avellana Gold и пользующихся поддержкой коррумпированных судей и чиновников".

Сельский голова Мужиева просит президента о пятиминутной встрече, чтобы рассказать о судейском произволе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147798
 
 
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